«Агрессивная и пропагандистская» защита русского языка на Украине имеет все принаки надругательства над украинским языком и должна наказываться штрафом или тюремным сроком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила бежавшая от Крымской весны в Киев журналист, а ныне депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая.

Она инициировала внесение в парламент законопроекта под названием «Надругательство над украинским языком как государственным».

Новым законом предусмотрено, что «публичное надругательство над украинским языком наказывается штрафом от одной тысячи (17 000 грн) до четырех тысяч (68 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет».

«Украина в 2014 году столкнулась с военной агрессией Российской Федерации, которая, в частности, оправдывается защитой русского языка на территории Украины», – говорится в пояснительной записке, составленной Богуцкой.

«Ещё хуже то, что случаи надругательства над украинским языком бывают со стороны граждан, которые занимают государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространяют, таким образом, свое негативное влияние», – заявила бывшая крымчанка

«Принятие закона приведёт к согласию в обществе и будет противодействовать пропаганде РФ», – рассуждает Богуцкая.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.06.21

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