Все закрыто, кроме парков: туристы не отказались от поездки в Крым после потопа

Несмотря на обрушившуюся на Крым стихию, массовых отказов от бронирований в Ялте и других регионах полуострова не зарегистрировано. Об этом заявили в минкурортов РК, добавляя, что отели и санатории работают в штатном режиме.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», туристам придется проявить недюжинную фантазию, чтобы себя развлечь.

Пляжи закрыты до особого распоряжения, а купаться в море просто опасно: туда смыло не только бытовой мусор, но и камни, деревья, предметы мебели и автомобили. Запрет заходить в воду будет действовать еще, минимум, 3 дня.

Музеи и другие туристические объекты закрыты минимум до вторника. Не подобраться и к природным достопримечательностям. Например, водопад Учан-СУ, набравший максимальную мощь за последние 50 лет, закрыт для посещения: на ведущую к нему тропу сошел сель.

Закрыт доступ и к Скельской пещере.

Остаются только парки: «Мисхорский и Воронцовский парки в полном порядке», – сообщают туристы в соцсетях.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.06.21

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