Ловите воду: в Ялте произошла авария на очистных

В Ялте снова нет воды: на очистных произошла авария, предупредить горожан и туристов не успели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент нет воды в Алупке, Симеизе, Кацивели, Парковом, Гаспре, Мисхоре, Кореизе, Оливе и Понизовке.

Воду будут включать на 2 часа в сутки. При этом установить четкий график пока невозможно: включать систему буду после наполнения резервуаров чистой водой», – сообщили в ГУП РК «Водоканал ЮБК». Поэтому воду придется «ловить».

Когда авария будет ликвидирована, пока не известно.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.06.21

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