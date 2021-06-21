В Ялте нашли одного из пропавших без вести во время потопа

В Ялте нашли одного из пропавших без вести во время потопа – об этом сообщили в МВД республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина сам дал о себе знать властям. Поиски второй пропавшей продолжаются. Погибшим числится один человек – мужчина 1995 года рождения.

Число получивших травмы выросло до 43. По данным правительства РК, 6 из них госпитализированы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 21.06.21

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