В Кореизе смыло самострои, поток не иссякает

В ялтинском поселке Кореизе до сих пор не иссяк поток, идущий с гор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода бурной рекой спускается со скал под Ай-Петри и канатной дорогой. Сейчас ученые выясняют, откуда именно берет ся вода и почему это происходит. Напомним, 18 июня на Ай-Петри выпало 187 мм осадков – это 3 месячных нормы.

По версии главы города Янины Павленко вода идет из пещер. По другой версии в горах забил источник, пересохший в конце прошлого века.

Бурный поток снес дома, самовольно возведенные на пересохшем русле.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 21.06.21

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