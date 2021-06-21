Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 46 тысяч

В Крыму стремительно растет заболеваемость коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные зарегистрирован 371 новый случай: 178 в субботу и 193 в воскресенье. От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 46 тысяч 165 зараженных зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 450 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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