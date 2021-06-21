В Крыму выделили более 160 млн рублей на ликвидацию последствий стихии

Совет министров Крыма выделил из резервного фонда республики 161 млн рублей на ликвидацию последствий обильных осадков и подтопления территорий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги будут распределены следующим образом:

– Керчь – 80,8 млн рублей;

– Ялта – 57,8 млн рублей;

– Ленинский район – 15 млн рублей;

– Кировский район – 5,8 млн рублей;

– Советский район – 1,7 млн рублей.

В Ялте создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают до 29 июня включительно.

Для работы с заявителями создано 9 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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