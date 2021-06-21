Лавров обвинил Зеленского в «усугублении» ситуации на линии фронта в Донбассе

Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года от разведения войск по всей линии соприкосновения в Донбассе привёл в результате к тому, что военная ситуация там только ухудшилась.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Я в очередной раз привлек внимание к тому, что на саммите «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 года рассматривался документ, который был согласован экспертами, помощниками лидеров и вынесен на их одобрение. Первым пунктом этого документа значилось разведение сил и средств, отвод тяжелой техники по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это было все согласовано и даже завизировано», – напомнил министр.

«Он (Зеленский) высказался только за то, чтобы лишь в трех точках такое разведение осуществить... Согласование этих точек до сих пор продолжается. Иными словами, вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Зеленский эту проблему сохранил и усугубил», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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