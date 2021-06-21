Росптребнадзор: В Ялте нельзя пить воду из-под крана и заходить в море

Жителей Ялты и туристов предупредили: воду из-под крана можно использовать только для технических нужд, пить ее и готовить на ней пищу категорически нельзя. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санитарные врачи настаивают и на том, чтобы ялтинцы и туристы не заходили в море.

Роспотребнадзор выдал предписание ограничить использование пляжных территорий в Ялте и Керчи. Качество морской воды после потопа резко ухудшилось, велик риск подхватить острую кишечную инфекцию.

Кроме того, руководитель федерального ведомства Анна Попова направила в республику группу экспертов, призванных следить за проведением на полуострове санитарно-противоэпидемических мероприятий. В числе прочего, Роспотребнадзор организует на местах мобильные лаборатории, чтобы избежать очагов заражения различного рода инфекционными заболеваниями.

Отметим, что власти Ялты еще 19 июня призвали воздержаться от купания, однако туристы игнорируют этот и другие запреты. В соцсетях полном фотографий, на которых люди купаются в коричневой воде или выстраиваются в очередь на залитой жидкой грязью тропе, ведущей к водопаду Учан-СУ.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.06.21

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