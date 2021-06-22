В Ялте начали эвакуировать автомобили с центральных улиц

В Ялте начали эвакуировать автомобили, припаркованные на центральных улицах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в город прибыла тяжелая техника, и сегодня в городе планируются масштабные работы по расчистке центра.
Власти неоднократно обращались к горожанам и туристам с просьбой не оставлять авто на дорогах, но далеко не все вняли этим призывам.
Поскольку припаркованные автомобили мешают проходу техники, принято решение эвакуировать все машины с улиц Московская, Киевская, Рузвельта, Кривошты, Ломоносова, Бирюкова, а также припаркованные в районе набережной.
Транспортные средства, мешающие проезду специализированной техники, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта (пгт Отрадное, шоссе Дражинского – 2).
Владельцам эвакуированных авто необходимо обратиться в ГИБДД (телефон 102) для получения документации на возврат автомобиля.
Для возврата автомобиля необходимо предъявить паспорт транспортного средства; свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, удостоверяющий личность.
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 21.06.21
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