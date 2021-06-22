80 лет с начала Великой войны: первый удар обрушился на Севастополь

22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны: в этот день в 1941 году рано утром Германия нанесла массированный удар по военным и стратегическим объектам, а также городам СССР.

Первым городом, на который напали фашисты, стал Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», немецкие самолеты, взлетев с румынских аэродромов, появились над акваторией западного Крыма 22 июня в 3 часа 6 минут. Перед ними была поставлена задача запереть в бухтах и уничтожить корабли Черноморского флота. Для этого использовались неконтактные мины.

Первые из них легли на фарватер в 3 часа 13 минут, затем, в 3:30 было сброшено еще две мины. В 3:48 бомбы полетели на город. Первая из них взорвалась у памятника Затопленным кораблям, вторая – на улице Подгорной: во время этого взрыва погиб 21 человек, около 200 получили ранения.

Последние две мины упали в 4:10 – в районе завода №54 и у башенной батареи №13.

Мощным огнем береговых и корабельных зенитных батарей были сбиты два вражеских самолета, это заставило противника прекратить налет и убраться восвояси.

На полуострове было введено военное положение. 22 и 23 июня во всех городах и селах Крыма – на предприятиях, стройках, колхозах и совхозах, учебных заведениях состоялись митинги, с которых сотни крымчан направились на призывные пункты и написали заявления об отправке на фронт.

Перед войной в Крымской АССР насчитывалось 1 млн 126,5 тыс жителей, из них мужского населения – 542 тыс.

В первые дни войны на фронт призвали 93 тыс крымчан 1890−1904 и 1922−1923 годов рождения. Из них сформировали 4 крымские дивизии.

Еще 166 тысяч крымчан вошли в 155 подразделений народного ополчения, 628 групп самозащиты, 70 взводов противопожарной защиты, 30 истребительных батальонов.

Сразу же начли создавать подполье и формировать партизанские отряды, в местах их предполагаемой дислокации закладывались схроны оружия, боеприпасов, продовольствия и обмундирования. До вторжения оккупантов в Крыму было создано 29 партизанских отрядов, а всего в годы войны на полуострове действовали более 60 партизанских отрядов, в которых воевали почти 12 тысяч крымчан.

Войдя в Крым, фашисты превратили полуостров в сплошной концлагерь: здесь было создано несколько десятков концентрационных, исправительных, фильтрационных и пересыльных лагерей, а также тюрем.

Только в концлагере, созданном у совхоза «Красный», было замучено от 8 до 15 тысяч человек, включая грудных детей.

Всего за годы оккупации Крыма фашисты уничтожили более 130 тысяч человек, более 85 тысяч угнали в рабство.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.06.21

В Ялте начали эвакуировать автомобили с центральных улиц. / На Южный берег Крыма снова надвигаются ливни. / Росптребнадзор: В Ялте нельзя пить воду из-под крана и заходить в море. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»