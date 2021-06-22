Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 200 человек в сутки

В Крыму за сутки зарегистрирован 201 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. 2 заболевших приехали из-за границы. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 46 тысяч 366 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 455 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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