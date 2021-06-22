Власти Ялты решили изменить генплан – чтобы не было потопов

Ливень, обрушившийся на Ялту на 18 июня, напомнил о застарелых проблемах города, не решавшихся годами. Речь идет не только о ливневой канализации, но и о самостроях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти решили пересмотреть Генеральный план Ялты и запретить строительство в руслах рек.

«Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в постсоветское время в нарушение норм и правил на земельных участках, находящихся в руслах рек, чего не может быть в принципе, – заявила глава города Янина Павленко. – В результате была выведена из строя практически вся городская инфраструктура. Мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и другую градостроительную документацию, чтобы впредь не допускать таких ситуаций».

Напомним, в Кореизе смыло несколько домов, самовольно построенных в русле пересохшей реки.

При этом за последние 7 лет власти республики неоднократно начинали тотальную войну с самостроями, но процесс всякий раз спускали на тормозах. Очередной «крестовый поход» был объявлен ровно полгода назад. С тех пор этот вопрос в публичном пространстве не обсуждали.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 22.06.21

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