Украина расплачивается за вооружённый госпереворот, организованный США – Путин

Политический раскол Украины и последующее отделение Крыма стали результатом организованного Соединёнными Штатами антиконституционного вооруженного переворота, который поддержала Европа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своей статье для немецкой газеты Zeit «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, написал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Запад начал бесцеремонно ставить страны пост-советского блока перед жёстким выбором – либо с нами, либо с Россией. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, видно «на примере украинской трагедии 2014 года».

«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине», – написал президент.

«С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», – отметил Путин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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