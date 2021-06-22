Общепит закрыть, всех привить: в Крыму ужесточили антиковидные ограничения

Антиковидные ограничения в Крыму продлены до 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вновь запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и заведений, в том числе детских. С 23:00 до 8:00 должны быть закрыты для посетителей все организации общепита – работать можно только на вынос и доставку.

В Ялте, Алуште, Симферополе и Симферопольском районе число зрителей сокращено до 50% от общего количества посадочных мест в театрах и кинотеатрах, при этом в подобных заведениях запрещена любая торговля.

На территории выше перечисленных муниципалитетов закрываются дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций, также запрещены выпускные вечера.

Кроме того, руководителям организаций санаторно-курортной сферы и сферы услуг рекомендовано привить от коронавируса всех сотрудников, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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