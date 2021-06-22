Ряд туристических маршрутов ЮБК объявили опасными для посещения

В Крыму ограничили посещение Ялтинского горно-лесного заповедника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым» паводок размыл ряд популярных туристических троп. Передвигаться по ним опасно.

В связи с этим запрещено посещать: Боткинскую, Штангеевскую, Таракташскую, Кореизскую трапы, урочище Уч-Кош и велосипедный маршрут «Ягодка».

К их расчистке пока не приступили, так как в первую очередь необходимо привести в порядок дороги лесопожарного назначения.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.06.21

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