Гурзуф остался без газа

В Гурзуфе без газа оставили 4 отеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время расчистки улиц тяжелая техника повредила газопровод среднего давления. Без газа остался 371 абонент, в том числе 4 туристических объекта, в которых в данный момент зарегистрировано более 600 отдыхающих. Место повреждения находится под водой.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.06.21

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