Все заведения общепита Ялты должны перейти на одноразовую посуду

Роспотребнадзор Крыма рекомендовал всем заведениям общепита Ялты перейти на одноразовую посуду. Об этом сегодня сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эпидситуация в курортной столице Крыма остается напряженной: велик риск распространения инфекции как через водопроводную воду, так и через предметы быта.

По словам Пеньковской, число проб воды, не соответствующих нормативам по мутности, растет. Поэтому пить воду из-под крана и готовить на ней пищу категорически нельзя.

Не стоит такой водой и мыть посуду. Но оказалось, в заведениях общественного питания в Ялте нет возможности дезинфицировать посуду другими способами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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