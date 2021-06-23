В аэропорту Симферополя задержали туристку с особо крупной партией наркотиков

В аэропорту Симферополя задержали туристку с крупной партией наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте, 38-летняя жительница Москвы спрятала в выдвижную ручку чемодана 7 полимерных пакетов с порошком. Экспертиза показала, что это амфетамин и его смесь с метамфетамином. Это психотропные и наркотические вещества.

Общая масса перевозимых наркотиков составила 250 граммов, что является особо крупным размером.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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