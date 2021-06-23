Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла почти на 40%

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму за неделю выросло почти на 40%. Средний темп прироста на сегодняшний день составляет 0,37.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 по 22 июня включительно диагноз COVID получили 1 тысяча 189 человек, это на 38,6% выше показателей предыдущей семидневки. Только за последние сутки выявлено 210 вновь заболевших.

Госпитализировано 534 пациента, что на 85% больше прошлой недели. 167 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медики призывают крымчан не заниматься самолечением и обращаться к врачам при первых симптомах. Так, накануне в реанимацию был госпитализирован 26-летний мужчина с сатурацией 60% – он неделю пытался лечиться самостоятельно.

За 7 дней от инфекции скончались 33 человека, практически все обратились за медицинской помощью позже 2-го дня заболевания.

В Роспотребнадзоре отмечают, что на долю курортных городов в общей массе заболевших в июне приходится 45%. Наиболее тревожная ситуация в Ялте, где с начала месяца темпы прироста выросли на 14%. Так же быстрее, чем в среднем по республике, инфекция распространяется в Алуште, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Советском районах.

Симферополь, Лиана Макоба

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