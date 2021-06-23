Сами виноваты: ученый объяснил, почему потоп нанес значительный ущерб Ялте и Керчи

Если бы власти крымских муниципалитетов своевременно расчищали русла рек, ущерб от ливней минувшей недели был бы гораздо меньше. Об этом заявил доцент агротехнологической академии КФУ имени Вернадского, климатолог Владимир Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1965 году на Ялту обрушились более мощные ливни, но их последствия были менее губительными, напомнил ученый.

«Через Ялту протекает три горные речки. Но русла этих рек уже давным-давно забиты горными осадочными породами и землей до такой степени, что в некоторых местах этих рек образовали острова из наносов, на которых уже деревья выросли, – цитирует Рябова «Таврический Телерграм». – Это значительно уменьшает их пропускную способность. И как раз способствовало тому, что эти горные потоки вышли за пределы городских русел. То есть, очистка этих рек хотя бы в черте города значительно уменьшила бы эти последствия. Ну, и, конечно, работа канализационно-ливневой системы – это особенно проявилось в Керчи».

Климатолог также отметил, что необходимо активнее заниматься восстановлением лесов:

«Селевые потоки формируются, в основном, там, где нарушена горная экосистема, сожжены или уничтожены леса и образовались пустоты, пространства, не покрытые лесом, которые создают условия для поверхностного стока. В этом отношении нужно вести борьбу с пожарами, заниматься облесением горных склонов и крымских яйл, которые являются водосборными зонами этих осадков и которые их распределяют. При наличии лесных насаждений на наших яйлах интенсивность таких потоков была бы значительно меньше», – подчеркнул Рябов.

Симферополь, Олег Яковенко

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