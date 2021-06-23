Крым вошел в тройку регионов с самой низкой обеспеченностью жильем

Крым вошел в число регионов с самой низкой обеспеченностью жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одного жителя в РК, по данным Росстата, приходится 18,9 квадратных метров жилой площади. Хуже ситуация только в Ингушетии и Тыве, где на каждого жителя приходится соответственно 15,5 и 14,2 квадрата.

Отметим, что по обеспеченности жильем Крыма недалеко ушел от Москвы, где, уточняет telegram-канал «Территория Крым», этот показатель составляет 19,4 квадратных метра.

В рейтинге российских регионов столица занимает четвертое место с конца, а Крым – третье.

Симферополь, Олег Яковенко

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