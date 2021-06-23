В Крыму снова растет заболеваемость пневмонией

В Крыму снова растет заболеваемость внебольничной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделею с 16 по 22 июня такой диагноз получили 1 тысяча 4 крымчанина, что на 33,8% больше, чем за предыдущую семидневку.

Наибольший рост заболеваемости отмечен в Симферополе, Ялте, Евпатории, Алуште, Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском районах.

В целом, с пневмонией и ковидом в Крыму ежесуточно госпитализируют по 100 -120 человек, а общее число вызовов «скорой помощи» увеличилось до 2 тысяч в день.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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