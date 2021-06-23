В Крыму снова прогнозируются ливни

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, сегодня во второй половине дня и в течение суток 24 июня на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.06.21
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