Развожаев и статистика: жителей Севастополя хотят оставить без туалета

Жителей Севастополя хотят оставить без туалета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители частных домов по улице Корчагина заявили, что строитель возводимой рядом многоэтажки грозится обустроить стоянку на месте их хозяйственных построек.

Эти одноэтажные здания (кстати, вместе с хозпостройками) севастопольцам выделяли еще в 50-х годах прошлого века по решению Горисполкома. Из благ цивилизации – только свет. Отапливаются эти дома печами, туалет на улице.

Постепенно вокруг них выросли жилые высотки. Очередную начали строить буквально в 100 метрах от старых хибарок.

Заказчиком строительства жилой высотки выступает ООО «Специализированный застройщик «Васко Н», проектную документацию разрабатывало ООО «Интерпроект», а квартиры в еще не построенном доме продает «Интерстрой РФ». Две последние компании связывали с вице-премьером Крыма Евгением Кабановым.

«К нам пришел застройщик, поставили колышек. И сказали, что здесь, на этой земле, где мы живем, будет парковка для 500 машин», – цитирует владельцев частных домов «Независимое телевидение Севастополя». – У нас вплоть до того, что негде будет белье вешать. Понимаете? Забирают все».

У одного из домов застройщик намерен снести кухню и котельную – на этом месте он планирует сделать тротуар. Под снос идут и выгребные ямы, и дровяные сараи.

Жители частных домов по улице Корчагина обращались за помощью к депутатам, в городскую прокуратуру, к губернатору – безрезультатно. Обратились в суд, но процесс затягивается, а застройщик уже разметил колышками территорию под парковку.

«К сожалению, сегодня Севастополь развивается далеко не так, как хотелось бы. В городе постоянно строится ужасное и некачественное жилье, которое со временем превращается в гетто. Губернатора это абсолютно не беспокоит, он только рад, что можно регулярно хвастаться статистикой, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымчанин». – И тут возникает сразу ряд вопросов.

Во-первых, почему никого не волнует, что у людей нет в доме туалета и газа? Севастополь –чуть ли не лидер по различным дотациям. Очень сомневаюсь, что губернатору бы отказали в нескольких сотнях миллионов на решение этой проблемы. Скорее всего, она его вообще никак не волнует.

Во-вторых, почему застройщики в Крыму могут творить беспредел? Очевидно аффилированная компания поручает контракты на строительство самой себе, имея в штате одного сотрудника, с 40+ видами дополнительной деятельности, приходит и свободно распоряжается землей. ООО «Специализированный застройщик «Васко Н» числится по документам как микропредприятие. Ничего себе, у нас теперь застройщики, которые могут позволить строить парковку на 500 мест не считаются полноценными компаниями? Я думаю, если пройтись более внимательно по документам – можно еще много чего интересного найти.

Но главная претензия к властям, у которых под носом сносят и строят без каких-либо оценочных процедур, комиссий и экспертов».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 23.06.21

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