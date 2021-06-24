В Крыму задержали украинского шпиона

В Крыму задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, житель Симферополя собирал и передавал спецслужбам соседнего государства информацию о полетах российской военной авиации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 24.06.21
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