В Крыму за сутки от ковида умерли 6

В Крыму за сутки зарегистрирован 221 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 – это приехавшие из-за границы. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 46 тысяч 797 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 468 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.21

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