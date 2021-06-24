Туристы начали уезжать из Ялты

Туристы начали отменять брони в ялтинских отелях. Многие из тех, кто уже приехал, перебираются на другие курорты: в Судак, Евпаторию, Феодосию. Власти проблему подтверждают.

«Из Ялты начался отток», – заявил спикер Госсовета РК Владмир Константинов, предлагая хотя частично открыть пляжи.

Однако невозможность искупаться – не единственный повод для отъезда. В соцсетях туристы делятся деталями отдыха: «Воды в отеле нет, и не обещают. Появляется на час – два мелкой струйкой, холодная, иногда бывает горячая, но вечером и ночью».

«Мисхорский парк местами очень живописен: тут теперь и водопады, и ручьи. Затопило пляж Ай-Тодор», «В Ялте в море не пускают, никуда дозвониться на горячую линию не возможно! Везде грубость, завышенные цены, никакой информации. Все дворцы закрыты», – пишут отдыхающие.

«В Гаспре в кране ни капли. Опять в водохранилище воды нет? И реки пересохли?» «Город и трасса с утра до вечера стоят в мёртвой пробке, город местами ещё перекрыт для машин».

«Паника такая, я сам слышал разговоры: у вас нет света, нет воды», – сказал Константинов.

А глава РК Сергей Аксенов проучил навести в порядок в Ялте до понедельника.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 24.06.21

Песков: Появление британского эсминца в районе Крыма – это подготовленная провокация. / В Ялте стихия «утопила» владельцев нелегальных мини-отелей. / В Крыму за сутки от ковида умерли 6. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»