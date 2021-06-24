Крымчан предупредили о возможности нового подтопления

В пятницу, 25 июня, в Крыму вновь ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», МЧС предупреждает: при такой погоде высока вероятность подтопления. Находиться на набережных, выходить в море и подниматься в горы смертельно опасно.
Кроме того, крымчан простят расчистить ливневую канализацию на своих территориях – это касается как юридических лиц, так и владельцев частных подворий.
«Одна из причин, которая в том числе повлияла на подтопление территорий в Ялте – забитая ливневая канализация», – подчеркнул начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.
Симферополь, Лиана Макоба
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