Алушту переводят на новый график подачи воды

В Алуште меняется график подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», июньские ливни позволили накопить в Изобильненском водохранилище свыше 5 млн кубометров, что составляет 40% от проектного объема.

Кроме того удалось расчисть каптажи родников, которые вместе водопадом Джур-Джур дают городу 30 тысяч кубов в сутки, или три четвери потребляемого сегодня объема.

Поэтому принято решение перевести Алушту с 5-часового на 17-часовой график подачи воды.

С 25 июня вода в городе будет с 6:00 до 23:00 часов.

Алушту, Лиана Макоба

Алушту. Другие новости 24.06.21

Крымчан предупредили о возможности нового подтопления. / Израильский эксперт объяснил, как отвадить корабли НАТО от провокационных заходов в российские воды. / «Бывало и хуже» – Борис Джонсон оценил последствия вооружённого инцидента у берегов Крыма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»