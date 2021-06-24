В Ялте взвинтили цены на такси

В Ялте взлетели цены на такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поскольку общественный транспорт в городе почти не ходит с прошлой пятницы, таксисты подняли стоимость своих услуг в 3 раза. А после 21 часа и эти суммы увеличивают в 2 раза.

Клиенты жалуются, что сумма, озвученная диспетчером (и так не маленькая) практически никогда не совпадает с итоговой: водители, ссылаясь на пробки, объезды и прочие «форс-мажоры», требуют гораздо больше.

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, глава РК Сергей Аксенов поручил с 25 июня пустить общественный транспорт по всем улицам, где для проезда пригодна хотя бы одна полоса. «Троллейбусы и автобусы, наверное, получится не везде, но маршрутные такси должны работать в полном объеме», – заявил Аксенов.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 24.06.21

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