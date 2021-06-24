В Ялте срывают обязательную вакцинацию против гепатита и дизентерии, Роспотребнадзор грозит репрессиями

В Ялте срывают обязательную вакцинацию против гепатита и дизентерии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после потопа 18 июня вода в городской системе оказалась непригодной для использования в пищу, возникла угроза распространения опасных кишечных инфекций.

Поскольку с еще одной эпидемией медицина Крыма просто не справится, было принято решение провести массовую вакцинацию против гепатита А и дизентерии. Отметим, что такая мера эффективна, если провести прививочную кампанию в течение недели с момента возникновения ЧС.

Неделя истекает завтра, 25 июня, а среди сотрудников сферы облуживания и торговли, которые должны быть привиты на 100%, вакцину получили только 2,5%. Кроме того, необходимо привиться сотрудникам школ и детских садов.

«Ситуация с водоснабжением такая, что возобновление работы детских садов с понедельника – это радужные надежды», – заявила сегодня глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. И добавила, что в вышеперечисленных сферах все непривитые сотрудники будут отстраняться от работы, а учреждения и заведения – закрываться.

Кстати, практически ни одна организация общепита не отреагировала на требование перейти на одноразовую посуду до стабилизации ситуации с водоснабжением, что усиливает угрозу распространения инфекций.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 24.06.21

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