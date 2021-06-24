Водохранилища Крыма начали заполняться

Дождливый июнь подкорректировал в Крыму ситуацию с водой: начали наполняться водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лучше всего обстоят дела с питьевыми источниками Ялты – Счастливенское и Загорское водохранилища наполнены соответственно на 90% и 75%.

Чернореченское, питающее Севастополь, поднялось до 70%-ной отметки. Водохранилища Алушты – Изобильненское и Кутузовское заполнены на 40% и 62%, это позволило увеличить время подачи воды до 17 часов в стуки.

В Белогорском водохранилище воды на 46,8% от проектного объема. Сдвинулась с мертвой точки ситуация в Симферополе: Аянское водохранилище наполнено на 100%, Партизанское – на 40%, уровень Симферопольского водохранилища поднялся с 18% до 23%.

Отметим, что в ближайшие дни дождливая погода на полуострове сохранится. Например, сегодня опять ожидаются сильные ливни.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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