«У нас точно не фашистская Германия?» Депутат Верховной рады стал фигурантом уголовного дела за память о деде

Депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илью Киву обвиняют в нарушении закона «о декоммунизации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кива часто носит шапку-ушанку со звездой с серпом и молотом. И вот сотрудники генпрокуратуры пришли к спортивный клуб, где занимается, чтобы вручить ему повестку.

«Арестовать за шапку! Мой дед – Герой Советского Союза мной бы гордился! Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?», – обратился Кива к президенту Зеленскому.

Оппозиционер сообщил, что повестку, кроме него, вручили и директору спротклуба – видимо, управленец пойдет как соучастник.

«Я очень горд, что вся правоохранительная система не может ничего на меня найти, кроме шапки, которую я всегда вожу с собой, как память о героическом подвиге моих предков, – цитирует депутата «Страна.ua» – Я считаю, что власть Зеленского таким образом мстит мне за сожженные нацистские флаги 22 июня».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.06.21

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