В Крыму перевернулся автобус с детьми

В Крыму в ДТП попал автобус детьми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на дороге Симферополь – Алушта – Ялта.
По данным МВД РК, «водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение». От удара Mercedes опрокинулся на бок.
В автобусе находились 19 подростков в возрасте 16 -18 лет (активисты патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа). Группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. Двое детей получили ушибы мягких тканей и ссадины, у одного зафиксировано небольшое рассечение. Госпитализация не потребовалась.
Пострадал и водитель Volkswagen.
По факту ДТП прокуратура и Следственний комитет Крыма начали проверку.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.06.21
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