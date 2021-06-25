В Крыму перевернулся автобус с детьми

В Крыму в ДТП попал автобус детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на дороге Симферополь – Алушта – Ялта.

По данным МВД РК, «водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение». От удара Mercedes опрокинулся на бок.

В автобусе находились 19 подростков в возрасте 16 -18 лет (активисты патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа). Группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. Двое детей получили ушибы мягких тканей и ссадины, у одного зафиксировано небольшое рассечение. Госпитализация не потребовалась.

Пострадал и водитель Volkswagen.

По факту ДТП прокуратура и Следственний комитет Крыма начали проверку.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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