Число зараженных COVID-19 в Крыму превысило 47 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 232 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. 9 заболевших приехали из-за границы.

От инфекции умерли 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 47 тысяч 29 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 475 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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