Без прививки можно, а купаться нельзя: в Крыму опубликовали подробные правила для туристов

Туристам, отправляющимся в Крым, не обязательно делать прививку от коронавируса или ПЦР-тест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минтуризма Крыма опубликовало подробные правила въезда в республику.

«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно», – заявили в ведомстве.

Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, но при этом обязательно нужно соблюдать масочный режим.

Правила размещения туристов в отелях и санаториях

При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются. При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение – это условие необходимо уточнять заранее.

Детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены не более, чем на 75%. Приезжающие на отдых дети и сопровождающие должны предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда.

Вакцинация туристической сферы

В соответствии с указом главы РК рекомендовано иммунизировать против новой коронавирусной инфекции 100% сотрудников, за исключением имеющих медицинские противопоказания: индивидуальных предпринимателей и предприятия независимо от организационно – правовой формы, оказывающим услуги по:

– санаторно – курортному лечению,

– организации отдыха и оздоровления детей,

– общественному питанию,

– экскурсионному обслуживанию,

оказывающим транспортные услуги.

Ограничения в Крыму

Во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы РК.

– кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23:00 до 08:00 возможна только доставка и обслуживание на вынос;

– музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек;

театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест (исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%);

Запрещено в Крыму

работа хостелов;

– в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште – работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита;

– в кинотеатрах Симферополя, Симферопольского района, Ялты и Алушты – торговля пищевой и непищевой продукцией

– работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций;

проведение ярмарок, мастер-классов и розыгрышей в торговых центрах;

Пляжи

Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением.

Купание запрещено на пляжах городского округа Ялта от Гурзуфа до Фороса, включая населённые пункты: Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Оползневое, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Алупка, Кореиз, Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия, Отрадное, Никита, Даниловка, Гурзуф.

На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено – это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, с. Песчаное, пгт. Николаевка, а также Сакский, Бахчисарайский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский и Раздольненский районы.

Обратная связь

При этом, в случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться на бесплатную Горячую линию министерства 8 (800) 511-80-18 и получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Либо написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях или на почту shtab@mtur.rk.gov.ru.

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