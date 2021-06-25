В Крыму перевернулись военные автомобили

В Крыму перевернулись два военных автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе поворота на поселок Льговское.

Два военных автомобиля одной из воинских частей Южного военного округа опрокинулись на обочину дороги, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Никто не пострадал.

На время ликвидации последствий ДТП пришлось перекрыть трассу и направить автомобильный поток в объезд.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.21

«Эпическое фиаско провокации»: минобороны РФ призывает Вашингтон и Лондон «не испытывать судьбу» в Черном море. / Меркель и Макрон начинают мстить Зеленскому за «дерзость». / Зеленский взял на себя провал спецоперации по захвату «вагнеровцев» в Киеве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»