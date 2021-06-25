Сопротивлялись, но сдались: в Ялте установлен единый тариф на услуги такси

В Ялте установлен единый тариф на услуги такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти подписали меморандум о взаимопонимании с местными компаниями-перевозчиками.

«Крайне сложное было совещание, – отметил член Общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов. – Отдельные агрегаторы всячески саботировали подписание меморандума и пытались до последнего выторговать возможность получения сверхприбыли, невзирая на режим ЧС в городе».

До 10 июля на территории региона будет действовать единый тариф: стоимость поездки на расстояние до 2 километров составит 220 рублей, за каждый последующий километр будет добавляться 15 рублей.

Что касается нелегалов, то, по словам главы Ялты Янины Павленко, на их «отработку» направлен целый десант.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.06.21

В Крыму перевернулись военные автомобили. / «Эпическое фиаско провокации»: минобороны РФ призывает Вашингтон и Лондон «не испытывать судьбу» в Черном море. / Меркель и Макрон начинают мстить Зеленскому за «дерзость». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»