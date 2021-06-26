Ялту снова затопило

На Ялту снова обрушился ливень, затопивший город. «Второй потоп в Ялте! – сообщила глава города Янина Павленко. – К огромному счастью, не такой масштабный, как первый. «Рвануло» там, где «тонко» – то, что пострадало 18 июня».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, поступило более 20 сообщений о подтоплении в 3 частных и 15 многоквартирных домах, станции техобслуживания и отеля.

В первую очередь, пострадали жители улиц Кривошты, Вергасова, Киевской, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова.

По предварительным данным, сегодня в городе выпало 20 мм осадков или половина месячной нормы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.06.21

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