В Крыму в ДТП попала «скорая», есть пострадавшие

В Симферополе автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Киевской со стороны улицы Куйбышева в сторону Московской площади. На одном из перекрестков автомобиль КИА не уступил «скорой» дорогу, и машины столкнулись.

В ДТП пострадали водитель «скорой», фельдшер, пациент и его родственник – всех пришлось госпитализировать.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.06.21

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