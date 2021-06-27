В Крыму снова ожидаются ливни

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 июня на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер.

Прямо сейчас дожди идут в Кировском, Красноперекопском и Бахчисарайском районах, на побережье между Гурзуфом и Алуштой, а также в Судаке.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.06.21

В Крыму в ДТП попала «скорая», есть пострадавшие. / Зеленский потребовал от кандидатов в канцлеры Германии прекратить диалог с Россией. / Ялту снова затопило. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»