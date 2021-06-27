В Крыму снова ожидаются ливни

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 июня на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер.
Прямо сейчас дожди идут в Кировском, Красноперекопском и Бахчисарайском районах, на побережье между Гурзуфом и Алуштой, а также в Судаке.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 27.06.21
В Крыму в ДТП попала «скорая», есть пострадавшие. / Зеленский потребовал от кандидатов в канцлеры Германии прекратить диалог с Россией. / Ялту снова затопило. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube