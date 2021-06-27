«Не можем ничего строить» – директор Харьковского авиазавода сдался

На Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, производившем гражданские и военные самолёты «Ан», из 1600 специалистов осталось около сотни. Предприятие больше не производит никакой техники и уже не сможет в будущем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь.

«Другие руководители, которые говорили, что мы можем что-то строить... Не можем мы ничего строить сегодня. У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты», – сказал он и уточнил, что вместе с сотней авиаспециалистов выходят на смену ещё около трёхсот человек обслуживающего персонала.

«Сейчас мы выводим около 400 человек работающих на заводе. Это люди разного возраста. Это обслуживающий персонал, охрана, работники жилищно-коммунальной сферы и около ста производственников, работающих над задачей», – сообщил Кривоконь.

«А другая часть – более тысячи человек сегодня находятся на простое. Завод у нас находится на простое. Мы работаем официально 4 часа в неделю», – констатировал гендиректор.

«По документам мы понимаем, что 1600 человек числится. А есть те 1600 или нету? Руководители цехов не знают своих людей, уже и забыли. И люди уже забыли дорогу к заводу. Поэтому сегодня эта задача – надо разобраться, какие люди, сколько у нас их есть, которые могут выйти, уже никогда не выйдут», – признаётся Кривоконь.

По его словам, ещё хуже то, что из ста оставшихся специалистов – львиная доля пенсионеров 60-ти лет и более. Поэтому даже при поступлении заказов на производство самолётов их просто некому будет выполнять.

Симферополь, Валентин Карамазов

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