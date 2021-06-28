В Крыму ожидают очередного подъема уровней воды в реках

В Крыму ожидают подъема уровней воды в реках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 28 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прогнозируются дожди и грозы, уровень воды реках могут подняться на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах существует угроза схода селей.

Напомним, из-за обильных дождей 18 июня в Ялте резко поднялся уровень водоемов, что привело к потопу. Ситуация повторилась 26 июня, когда за полтора часа выпала половина месячной нормы осадков. На этот раз обширного наводнения не было, но подтопило наиболее проблемные территории, еще не расчищенные с прошлой пятницы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.06.21

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