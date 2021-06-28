«Эталонный» кризис: в Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы (ФОТО)

В разгар туристического сезона в Крыму на междугородних маршрутах продолжают курсировать морально и технически изношенные автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на буйство стихии, открытие Турции и начавшийся на этом фоне отток туристов из Крыма, власти полуострова все еще ждут несколько миллионов отдыхающих. Напомним, что до перечисленных событий глава Госсовета республики Владимир Константинов анонсировал цифру в 9 миллионов человек. Турпоток должен был побить исторический рекорд, чем чиновники не замедлили похвастаться. Парадоксально, но ожидая столько гостей, никто не озаботился транспортной доступностью отдельных весьма популярных приморских поселков и комфортом пассажиров. Хотя бы на время летнего сезона. Пара междугородных автобусных рейсов в день проблему не решает. Билеты на них бронируют заранее. Но даже это не гарантирует, что пассажир доберется до места назначения, сидя на своем отплаченном месте.

В минувшую среду корреспондент «Нового Дня» стала свидетелем методики, которую практикуют водители в поселке Морское. Микроавтобус, следующий до аэропорта Симферополя, оказался набит битком. Большая часть пассажиров пыталась добраться до ближайшего Судака. Расстояние до него всего около 20 км, но интервал между рейсами более двух-трех часов. Желающих платить таксистам немного. Тем более ценник в маршрутке в 4 раза ниже – всего 100 рублей.

Рассаживались по принципу «кто успел занять свободное место, тот и молодец». Кто-то вместе с детьми сидел прямо на полу в проходе. Чуть задержавшемуся обладателю забронированного билета до воздушной гавани крымской столицы на голубом глазу было предложено «постоять до Судака, где все рассосутся». Ни о какой социальной дистанции речи не шло. Отметим, что по сравнению с маем рост ежедневно регистрируемых в Крыму новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось почти в 2,5 раза и продолжает расти.

Уехать из Судака в Симферополь проще. Но вряд ли комфортнее. В рейс отправился древний, грязный «Эталон».

По заверениям крымских властей эти «средства передвижения» должны были исчезнуть с крымских дорог еще три года назад, но и поныне коптят воздух. Причем на популярных и востребованных направлениях, таких как Симферополь – Евпатория, Севастополь – Джанкой и Севастополь – Керчь. Иногда в таких автобусах в 30-градусную жару работает отопление. Водители не выключают «печку», опасаясь, что машина «закипит».

В «Эталоне» из Судака сиденья оказались в дырах разного происхождения, а от подголовников на каждой кочке, которых на данном маршруте предостаточно, взлетало облачко пыли.

По редкости влажной уборки детище украинского автопрома смело может поспорить с великим Данте Алигьери. Автор «Божественной комедии», помнится, за свою жизнь мылся аж два раза. Форточки открывались со скрипом, люки на крыше закрывались еще хуже, так как половина ручек отсутствовала напрочь. Дождь без всяких препятствий пытался сделать то, чего не делают люди – помыть салон. Но душ достался только пассажирам. Альтернатива не предусмотренному конструкцией кондиционеру. В полу обнаружился проваливающийся технический люк.

Но «гвоздем» поездки стал особый запах – «аромат» жженого машинного масла в салоне на протяжении почти двух часов. Причем дым продукта жизнедеятельности неисправного двигателя, как туман, периодически заполнял все пространство и активно клубился за окнами. Сотрудники автостанций в Судаке, Грушевке, Богатом предпочли не заметить очевидных проблем. Зато любезно требовали маски. От пассажиров. К водителю с отсутствующей приметой времени вопросов не было. Он, кстати, тоже делал вид, что все в порядке. Но весьма агрессивно – с использованием ненормативной лексики – отреагировал на фотосъемку в своем автобусе.

Согласно реквизитам, указанным в билете, перевозчиком значится симферопольская компания ООО «ПФ» «Строймонтаж». Кто разрешил данной фирме эксплуатировать машины со столь очевидными техническими проблемами и почему в разгар пандемии о санобработке салона предпочли забыть, так и осталось загадкой.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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