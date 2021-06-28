В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 276 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 случая завезли из-за границы. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 47 тысяч 810 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 492 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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