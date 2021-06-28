США в День украинской конституции поздравили «Незалежную» с днём ЛГБТ-прайда

Американское посольство в Киеве решило указать украинцам о «глобальном вызове», который стоит перед человечеством из-за «дискриминации сексуальных меньшинств». В этой связи, по мнению дипломатов США, празднование дня ЛГБТ-прайда особенно важно для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поздравление опубликовано в День празднования украинской конституции.

«Поздравляем с Днем прайда! Соединенные Штаты еще раз подчеркивают, что права LGBTQI+ являются правами человека, и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений. Борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы по LGBTQI+ является глобальным вызовом», – говорится в сообщении американского посольства по случаю государственного праздника «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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