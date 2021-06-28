В Крыму оценили предварительный ущерб от наводнений

Симферополь, Июнь 28 (Новый День, Лиана Макоба) –12,5 млрд рублей составил предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильными ливнями. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

в этой сумме не учтены затраты на проведение противопаводковых мероприятий.

По словам главы республики, больше всего придется потратить на ремонт дорог, еще около 2,5 млрд потребуется на ремонт кровель.

Напомним, 17 июня в Керчи выпало 2 месячные нормы осадков, 18 июня в Ялте – более 3 месячных норм. Один человек погиб, один пропал без вести.

Крым. Другие новости 28.06.21

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