ФАС не разрешила аэропорту Симферополя повысить тарифы на обслуживание самолетов

Аэропорту Симферополя не разрешили повысить тарифы на обслуживание самолетов.

Как передает корреспондент «Новый День», с 2022 года аэропорт собирался повысить сбор за обеспечение авиационной безопасности для грузовых и грузопассажирских судов с 3,6 рублей за 1 килограмм до 260 рублей, или в 72, 2 раза; Сбор за стоянку самолетов с погрузкой и разгрузкой в 3 раза.

Однако ФАС, проанализировав тарифную заявку, скорректировала расчеты аэропорта и пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет. «Таким образом, расходы авиакомпаний на обслуживание по регулируемым тарифам и сборам в аэропорту не изменятся», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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