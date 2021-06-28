Крышу снесло: по Крыму пронесся смерч

По части Крыма пронесся смерч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кировском районе стихия повалила деревья и повредила крыши.

Большой урон нанесен жителям села Изюмовка: смерч частично разрушил крыши жилых и хозпостроек на 6 подворьях.

А из-за ливня, начавшегося после торнадо, кровли начали протекать. Об этом сообщила глава Кировского района Елена Янчукова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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